Die Adlerwirtin Maria Bunk aus Ballhausen ist gestorben

Die Wirtin aus Ballhausen ist mit 91 Jahren verstorben. Mit ihrem Gasthof Adler war sie in der Region für ihr Essen bekannt und beliebt.

Bis ins hohe Alter führte Maria Bunk mit viel Leidenschaft das Gasthaus Adler in Ballhausen. Erst mit 89 Jahren beschloss sie, am Tresen Schluss zu machen. Damit endete eine Ära, wie wir berichteten. Nun ist sie im Alter von 91 Jahren gestorben.

Maria Bunk führte den Gasthof Adler in Ballhausen seit 1952

Seit 1952 war der Gasthof im Bachtal fest mit ihrem Namen verbunden. 67 Jahre lang empfing sie Gäste, schenkte aus und bereitete Speisen an ihrem mit Feuer betriebenen Herd zu. Mit Leidenschaft bekochte Bunk, geborene Mengele, Familienfeiern und große Feste ihrer Gäste mit heimischen Gerichten und war dafür in der Region bekannt und beliebt. Ihre Spezialitäten: selbst gemachte Spätzle und frittierte Hähnchenschenkel

Die Gäste von früher kennen die fröhliche Dame auch mit Strickzeug in der Hand sitzend im Gasthaus, denn Handarbeit war seit ihrer Kindheit ihr Hobby. Auch wenn Gäste ein Lied anstimmten, trällerte sie sofort mit – das Singen war ihre große Leidenschaft. Eine Liebe, die in der Familie lag: Alle sangen im Kirchenchor vor Ort und stimmten gerne Lieder auf Feiern an.

Adlerwirtin Maria Bunk aus Ballhausen zog mit Ehemann sieben Kinder groß

Bunk, geboren am 10. Oktober 1930, wuchs als Älteste von fünf Geschwistern in Frauenriedhausen auf. Zu dem landwirtschaftlichen Anwesen ihrer Eltern gehörte eine Gastwirtschaft und ein Lebensmittelladen. Sehr früh musste sie Verantwortung für Haus und Hof übernehmen, da die Mutter herzkrank war und ihr Vater schwer erkrankte, wie ihre Familie berichtet. Sie hatte eine große Freude an den Pferden im Stall und versorgte sie mit großer Hingabe.

Die Adlerwirtin Maria Bunk ist gestorben. Das Foto hat ihre Familie an ihrem 90. Geburtstag gemacht. Foto: Rau

1952 heiratete Bunk den Land- und Gastwirt Max Bunk aus Ballhausen, den sie bei Festen der Landjugend kennengelernt hatte. Das Paar zog zusammen und wohnte sowie arbeitete im Anwesen rund um das Gasthaus Adler, zu dem früher auch ein landwirtschaftlicher Betrieb gehörte. Mit ihrem Mann zog sie sieben Kinder groß.

Nach Tod ihres Manens führte sie das Gasthaus Adler in Syrgenstein weiter

Schwere Schicksalsschläge trafen Bunk in den späteren Jahren. 1984 verloren sie durch einen schweren Verkehrsunfall ihren zweitältesten Sohn Wilhelm im Alter von 24 Jahren. Acht Jahre später verstarb ihr Ehemann Max ebenfalls, er war an Magenkrebs erkrankt.

Seit dem Tod ihres Mannes 1992 führte Bunk das Gasthaus mit der Unterstützung ihrer Kinder weiter. Mit 89 Jahren beschloss sie sich zur Ruhe zu setzen und lebte weiterhin im Haus der Gaststätte. So hatte sie Zeit, um im hohen Alter noch mehr Zeit mit ihren 15 Enkeln und sieben Urenkeln im Kreis ihrer Familie zu verbringen.

Maria Bunk aus Ballhausen ist mit 91 Jahren am 4. März gestorben

Die Kräfte von Maria Bunk ließen in den vergangenen Monaten stark nach und die Familie war auf die Unterstützung von Pflegekräften angewiesen. Ihr Wunsch wurde ihr erfüllt: Sie durfte zuhause wohnen und auch dort sterben. „Arbeit war ihr Leben, Ruhe hat ihr Gott gegeben“, wie ihre Familie schreibt. Im Alter von 91 Jahren schlief sie ruhig und zufrieden am Samstag, 26. Februar, um 15 Uhr zum Angelusläuten ein.

Das Totengebet am Abend vor der Beerdigung ist am Freitag, 4. März, um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Wolfgang in Syrgenstein. Der Trauergottesdienst findet am Samstag, 5. März, um 14 Uhr im Familienkreis in der Pfarrkirche St. Wolfgang statt. Anschließend folgt die Beerdigung auf dem Friedhof in Ballhausen. (sukl)