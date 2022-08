Syrgenstein

Die sanierte Schulstraße in Syrgenstein ist fertig

Die Bauarbeiten an der Schulstraße in Syrgenstein sind zum Großteil beendet. Die Straße wurde ein Jahr lang erneuert.

Von Susanne Klöpfer

Die Hauptverkehrsstraße in Syrgenstein, die Schulstraße, ist fertig saniert. Ein Jahr dauerten die Bauarbeiten des ehemals breiten, eher trostlos wirkenden Wegs, der viele Autofahrende zum schnellen Fahren verführte. "Wir wollten unsere Hauptstraße entlasten und verschönern - denn hier passiert bei uns einfach alles", sagt Bürgermeisterin Mirjam Steiner. An die Schulstraße grenzen die Bachtalhalle, das Kinderhaus, das Jugendzentrum, die Grundschule, die Feuerwehr, die Pfarrkirche St. Wolfgang und das Wohn- und Geschäftshaus. Fußgänger, Autos, Radler und die Pferde vom angrenzenden Reiterhof sind auf oder über die Straße unterwegs.

