Einbrecher steigen in ein Haus in Landshausen ein

Die Diebe hebeln die Terrassentür auf und stehlen Sachen im Wert von circa 2000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In Syrgenstein ist in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Täter über die Terrassentür ein und beschädigten dabei zwei Fensterrahmen. Im Haus angekommen, nahmen die Einbrecher Sachen im Wert von circa 2000 Euro mit.

Was die Einbrecher mitgenommen haben

Der Einbruch ereignete sich laut Polizeisprecherin Katharina von Rönn an der Kreisstraße im Ortsteil Landshausen. Die Einbrecher stahlen Bekleidung, einen Werkzeugkoffer, Parfüm und ein Luftgewehr. Die Polizei Dillingen bittet unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)