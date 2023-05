In Syrgenstein eröffnet eine Waschanlage für Hunde: Was es damit auf sich hat

Roman und Isabelle Wörle eröffnen am Samstag in Syrgenstein einen Autowaschpark inklusive Hundewaschplatz. Mit Rottweiler Odin haben wir diesen vorab getestet.

Odin schüttelt sich. Wassertropfen und Haare fliegen vom nassen Fell des Rottweilers. Sein Frauchen Isabelle Wörle jauchzt auf und geht in Deckung. Die 38-Jährige eröffnet zusammen mit ihrem Mann Roman Wörle am Samstag den Bachtal-Waschpark neben dem Netto am Ortseingang in Syrgenstein. Doch nicht nur Fahrzeuge können hier gewaschen werden, sondern auch Hunde.

Neuer Bachtal-Waschpark mit Waschanlage für Hunde in Syrgenstein

Die Hundewaschanlage funktioniert ähnlich wie die Autowaschanlage. Hundebesitzer können aus sieben zeitgesteuerten Programmen auswählen. Darunter warmes Wasser, Shampoo Vorwäsche, Shampoo, Hauptwäsche, Feuchtigkeitskur, Glanz Finish, Haartrockner sensitiv und intensiv. "Mit der Feuchtigkeitskur und dem Glanz Finish glänzt sein Fell danach immer schön", erklärt Wörle, die auch ein Tattoo-Studio und mit ihrem Mann zusammen die Mercedes-Oldtimer-Werkstatt in Syrgenstein hat.

So sieht die Hundewaschanlage im Bachtal-Waschpark in Syrgenstein aus. Foto: Susanne Klöpfer

Verwendet werden in der Hundewaschanlage vier verschiedene Fellpflegeprodukte auf natürlicher Basis, die auf den pH-Wert der Hundehaut abgestimmt sind. Zum ersten Mal gesehen und getestet hat das Paar eine ähnliche Anlage, als es im Norden Deutschlands unterwegs war.

Vorwäsche und Glanz-Finish: So funktioniert die Hundewaschanlage in Syrgenstein

Doch wie funktioniert eine solche Hundewaschanlage? Über eine Rampe mit einer rauen Oberfläche läuft Rottweiler Odin etwas zögerlich, aber sicher. Der Fünfjährige hat nämlich schon einige Hüft- und Ellenbogen-Probleme. Trotzdem schafft er es gut hoch in das überdachte Becken. So kann ihn Wörle, ohne sich zu bücken, abbrausen. Sie löst einen Jeton, die man gegen Geld vor Ort kaufen kann, ein und wählt das erste Programm aus. Man kann aber auch mit normalen Münzen bezahlen. Die Bedienung ist auch auf dem Schild an der Anlage erklärt. Wenn Hunde unsicher und unruhig sind, kann ihnen auch das Metallhalsband, das an der Rückwand angebracht ist, angelegt werden. Odin braucht es nicht, gewaschen zu werden ist zwar nicht seine Lieblingsaktivität, aber er nimmt es ruhig hin.

Roman und Isabelle Wörle eröffnen am Samstag in Syrgenstein einen Autowaschpark inklusive Hundewaschanlage. Mit Rottweiler Odin haben wir die Anlage vorab getestet. Video: Susanne Klöpfer

Ausgewählt werden können die verschiedenen Programme nach Belieben. Einfach nur abbrausen und einshampoonieren oder doch etwas Wellness für den Vierbeiner mit Feuchtigkeitskur und Glanz Finish? Der 60 Kilogramm schwere Odin dreht sich immer wieder bereitwillig und lässt sich von allen Seiten abbrausen. Trockengeföhnt werden können die Hunde auch. Wörle rät dazu, auch ein Handtuch mitzubringen. Das Föhnen lässt Odin aber lieber aus, sondern läuft vorsichtig wieder die Rampe herunter und schüttelt sich ausgiebig. Er lässt sich lieber entspannt in der Sonne liegend trocknen. Die Anlage kann so lange mit Wasser, das gratis ist, gereinigt werden. Und schon ist der Liebling trocken und das ohne dreckiges Bad.

Bachtal-Waschpark mit Hundewaschanlage in Syrgenstein eröffnet am 27. Mai

Isabelle Wörle gibt zu, dass die SB-Hundewaschanlage natürlich auch praktisch für sie ist. "Wenn ich Odin bei uns wasche, dann schüttelt er sich und alles ist danach nass und voller Haare", sagt sie und lacht. Eine Situation, die sicher auch andere Hundebesitzerinnen und -besitzer kennen. Es habe etwas Überzeugungskraft gebraucht, bis ihr Mann ihrer Idee zugestimmt habe. Doch einige hätten das Angebot schon genutzt, seitdem die Hundewaschanlage seit einer Woche steht. Eröffnet wird der Bachtal-Waschpark mit vier Selbstbedienungsplätzen und einer sogenannten Portalwaschanlage offiziell am 27. Mai. Im Warteraum steht auch ein Snackautomat, indem es natürlich auch Hundeleckerlis zu kaufen gibt.

Bei der Waschanlage für Hunde in Syrgenstein können, ähnlich wie für Autos, verschiedene Programme ausgewählt werden. Foto: Susanne Klöpfer



Frauchen Wörle und Rottweiler Odin freuen sich schon darauf, durch die Hundewaschanlage in Syrgenstein neue Hundefreunde und deren Besitzerinnen und Besitzer kennenzulernen. Die Syrgensteinerin sagt: "Einige haben schon neugierig nachgefragt. Und ich glaube, manche lassen ihre Hunde extra ein paar Tage dreckiger, um dann herzukommen."