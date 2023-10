Falsche Polizeibeamte rufen bei Syrgensteinerin an

Eine Syrgensteinerin erhält einen Anruf von angeblichen Polizisten, die sie über einen vermeintlichen Einbruch informieren. So reagiert die 64-Jährige.

Der Dillinger Polizei ist am Montag ein Betrugsversuch in Syrgenstein gemeldet worden. Gegen 10 Uhr hatte eine 64-jährige Syrgensteinerin einen Anruf von vermeintlichen Polizeibeamten erhalten, die sie über einen angeblich bevorstehenden Einbruch informieren wollten. Glücklicherweise durchschaute die Frau die Betrugsmasche und fiel nicht auf die falschen Polizeibeamten herein. Die Betrüger beendeten daraufhin das Telefonat.

Meistens werden ältere Mitbürger übers Ohr gehauen

Wie die Polizei mitteilt, kommt es bei gleich gelagerten Fällen immer wieder zu hohen Vermögensschäden. Dabei werden zumeist ältere Mitbürger durch Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, mit Geschichten über Einbrecher in der Nachbarschaft zunächst in Angst versetzt und dann dazu gebracht, Wertsachen oder Geld an sie zu übergeben. Opfer eines solchen Anrufes sollten besondere Vorsicht walten lassen und sich gegebenen Falls durch Rückruf bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle absichern. (AZ)