Syrgenstein

14:43 Uhr

Handbremse defekt: Ford prallt in Syrgenstein in anderes Auto

In Syrgenstein kam es am Donnerstag zu einem Unfall. Grund war wohl eine defekte Handbremse.

Was eine defekte Handbremse anrichten kann, hat sich am Donnerstag in Syrgenstein gezeigt: Ein Ford Transit rollte plötzlich los und prallte in ein anderes Auto.

Ein Ford Transit ist am Donnerstagmorgen in Syrgenstein in ein anderes Fahrzeug geprallt, nachdem sich die Handbremse gelöst hatte. Grund ist wohl ein technischer Defekt, wie die Polizei mitteilt. Der Ford war in der Kirchfeldstraße geparkt, als er sich gegen 9.30 Uhr plötzlich in Bewegung setzte und über die Straße rollte. An der gegenüberliegenden Seite prallte das Fahrzeug in einen dort geparkten VW Passat. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 5.500 Euro. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Dillingen Dillinger Polizei sucht dringend Zeugen

