In Syrgenstein und Höchstädt kommt es zu Unfallfluchten

Die Polizei Dillingen meldet in ihrem Bericht, dass nach zwei Unfällen im Kreis Dillingen die Verursacher geflüchtet sind.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzugs beschädigte am Dienstag gegen 16.25 Uhr in der Straße „Taläcker“ in Syrgenstein einen Lichtmast und einen Briefkasten. Anschließend entfernte sich der Unbekannte und beging Fahrerflucht. Er hinterließ einen Schaden von ungefähr 650 Euro.

Wer hat etwas beobachtet?

Auch in Höchstädt wird eine Unfallflucht gemeldet. Eine 38-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 7.25 Uhr im Bruckwörthweg in Höchstädt über eine verengte Brücke. Ein bisher unbekannter entgegenkommender Autofahrer nahm ihr den Vorrang, worauf es zur Kollision der Außenspiegel der Fahrzeuge kam. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am Opel entstand Unfallschaden in Höhe von circa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)