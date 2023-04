Lastwagen kippt in Syrgenstein um: Die Feuerwehr rettet den Fahrer

Auf einer Baustelle in Syrgenstein kippt ein Lastwagen um, der Fahrer wird eingeklemmt. Die Feuerwehr ist mit 40 Einsatzkräften vor Ort.

Zu einem Unfall mit einem Lastwagen ist es am Mittwoch auf einer Baustelle in Syrgenstein gekommen. Ein 55-jähriger Fahrer eines Kieslasters wollte gegen 14.45 auf einer Baustelle in der Nußbergstraße mehrere Tonnen Splitt abladen. Während des Abladevorgangs sank der Laster der Polizei zufolge im Matsch ein und bekam Übergewicht.

Unfall in Syrgenstein: Feuerwehr schneidet Fahrer aus Lastwagen

Das Fahrzeug kippte auf die linke Seite und klemmte den Mann in der Fahrerkabine ein. Die Feuerwehr Syrgenstein, die mit 40 Einsatzkräften vor Ort waren, musste die Windschutzscheibe aufschneiden, um den Lastwagenfahrer aus seinem Führerhaus zu befreien. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Heidenheim gefahren.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Baustoff-Firma veranlasste die Bergung des Lastkraftwagens. (AZ)

Lesen Sie dazu auch