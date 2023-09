Dillinger Landkreis-Kulturtage mit den Rockstars unter den Hackbrettspielern

Das überregionale Orchester „Gelbe Saiten“ haucht dem fast vergessenen Instrument neues Leben ein. Bei den Kulturtagen tritt es mit Sopranistin Miriam Galonska auf.

Zither, Gitarre, Harfe, Kontrabass und Hackbrett – an was denken Sie? Genau, an alpenländische Stubenmusik und wunderschön stimmungsvolle Weihnachtslieder. Diese Instrumente bilden die klassische Zusammensetzung für die in Bayern, Österreich und in der Schweiz so typische Unterhaltungsmusik auf den Hütten, Almen und in Gaststätten, aber auch im privaten Bereich. Doch wer sagt, dass man mit einem Hackbrett nicht auch ganz andere Sachen spielen kann als „Es wird scho glei dumpa“ und Ähnliches? Jörg Lanzinger, Vollblutmusiker, Musiklehrer und Komponist aus Syrgenstein, hat es sich zum Ziel gesetzt, das Hackbrett aus seiner Stubenmusik-Nische zu holen und ganz neuen Genres zuzuführen.

Angefangen hat er selbst als Autodidakt. Als Siebenjähriger begann er damit, Zither zu spielen – Gitarre, Kontrabass und eben das Hackbrett kamen später dazu. Eigentlich wollte Lanzinger sich ganz Richtung Rockmusik spezialisieren, doch sein Weg führte ihn nach München an das Richard-Strauß-Konservatorium (inzwischen Hochschule für Musik und Theater München), wo er bei Professor Karl-Heinz Schickhaus, einem der renommiertesten Hackbrett-Kenner, studierte.

Von wegen nur Stubenmusik

Hackbrett heißt das Instrument übrigens nur im deutschsprachigen Raum. In Italien ist es als „Salterio“ und in frühen Zeiten unter dem Namen „Dulce Melus“ mehr oder weniger bekannt. Seine Blütezeit hatte es gegen Ende des 17. Jahrhunderts, vor allem in Italien. Dann hat das Klavier das Hackbrett immer mehr verdrängt. Der Österreicher Tobi Reiser hat dem Instrument Mitte des 20. Jahrhunderts zu neuer Bedeutung verholfen. Er gilt als Begründer der Stubenmusik. Im Jahr 1934 entwickelte der Salzburger Instrumentenbauer Heinrich Bandzauner nach Reisers Vorstellungen das chromatische Hackbrett, eine Neuheit, die das bis dahin fast ausschließlich als Begleitinstrument verwendete diatonische Hackbrett ersetzte.

Dank Jörg Lanzinger gibt es inzwischen auch Lehrbücher für das Hackbrett. Foto: Silvia Schmid

Inzwischen hat Jörg Lanzinger selbst viele Lehrbücher für das Hackbrett herausgegeben und viele junge und ältere Schüler für das Instrument begeistern können. „Das größte Problem liegt darin, das Hackbrett von seinem Ruf als reines Volksmusikinstrument zu befreien“, sagt Lanzinger und betont: „Das Instrument hat einen so besonderen Klang, dass es ihm nicht gerecht wird, es nur in dieser Schublade zu belassen“.

„Gelbe Saiten“: Musiker aus der ganzen Region

Das Orchester „Gelbe Saiten“ leistet einen großartigen Beitrag dazu. Über 20 Hackbrettspielerinnen und -spieler aus Bayern und Baden-Württemberg – vom Chiemgau, aus dem Allgäu, aus der Region Dillingen und aus dem Ulmer Raum – haben sich in dieser Formation zusammengefunden um gemeinsam zu musizieren. Gegründet wurde das Orchester aus Anlass der Landesgartenschau in Heidenheim im Jahr 2006. Inzwischen trifft sich das Ensemble ungefähr einmal im Monat zur gemeinsamen Live-Probe. Zwischen den Terminen probt jeder für sich und wird dafür von Orchesterleiter Jörg Lanzinger mit Material versorgt. „Digitalisierung hat das Arbeiten von uns Musikern drastisch verändert“, sagt der Profi, „es war für uns auch schon vor Corona völlig normal, an dezentralen Orten getrennt voneinander zu proben und dann am Ende alles zu einem Gesamtkunstwerk zusammenzuführen. Playbacks und Einspielungen einzelner Stellen bekommen die einzelnen Mitglieder einfach digital zugestellt.“

Jedes Hackbrett bei den „Gelbe Saiten“ ist ein Unikat und von Hand hergestellt. Foto: Silvia Schmid

Christine Ramsperger aus Lauingen ist Mitglied der „Gelbe Saiten“ – und das mit allergrößter Leidenschaft. „Ich bin megaglücklich darüber, in diesem Orchester mitspielen zu können. Inmitten der anderen Hackbrettspielerinnen und -spieler zu stehen und den Klang zu hören und zu spüren, ist immer wieder ein Erlebnis“, sagt die 46-Jährige, die erst vor wenigen Jahren damit begonnen hat, das Instrument zu erlernen.

Und irgendwann geht es auf Tour mit Bon Jovi

Dem Wunsch entsprechend, das Hackbrett aus der Volksmusik-Schublade zu holen, sind die Genres, aus denen sich das Orchester bedient, breit gefächert. „Je nachdem, ob wir in einem Kirchenraum auftreten oder nicht, stellen wir mit Bedacht unser Programm zusammen“, erklärt Lanzinger. In diesem Jahr hat das Orchester so viele Auftritte wie noch nie. „Sternsaiten“ heißt das aktuelle Programm – das Motiv zieht sich wie ein roter Faden durch das Konzertprogramm. Sowohl ruhige klassische Stücke, als auch Hits der Popgeschichte wie „Ich seh den Sternenhimmel“ und „Major Tom“ – neben „Living on a prayer“ von Bon Jovi das Lieblingsstück von Christine Ramsperger –, Cover-Versionen und Eigenkompositionen von Jörg Lanzinger ergeben ein sensationelles Klangerlebnis. Die Rockmusik war, ist und bleibt Jörg Lanzingers große Leidenschaft – und die des Orchesters. Die Mitglieder von „Gelbe Saiten“ haben einen großen Traum: „Wir würden gerne mit Bon Jovi auf Tour gehen, das wär’s“, verrät Christine Ramsperger lachend.

Konzert im Rahmen der Kulturtage Dillingen

Bevor es aber vielleicht irgendwann auf Welttournee geht, haben Zuhörerinnen und Zuhörer im Landkreis Dillingen die Gelegenheit, „die Gelben Saiten“ live zu hören. Das Orchester wird mit voller Besetzung am Sonntag, 8. Oktober, um 17 Uhr im Rahmen der Kulturtage des Landkreises Dillingen in der Stiftskirche Obermedlingen auftreten und sein Programm „Sternsaiten“ präsentieren. Als Sängerin konnte Jörg Lanzinger für dieses besondere Konzert Miriam Galonska gewinnen, die bereits einmal mit dem Orchester zusammen aufgetreten ist. Sie zeigt sich ebenfalls begeistert vom Klang der Hackbretter.