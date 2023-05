Lkw-Fahrer übersieht beim Wenden in Syrgenstein Auto

Ein Lastwagen und ein Auto sind am Mittwoch in Syrgenstein zusammengestoßen.

Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer wollte am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Deutschordenstraße/Am Zwergbach in Syrgenstein wenden. Deswegen fuhr er rückwärts in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei laut Polizeibericht den Wagen eines 77-jährigen Autofahrers, welcher in südöstlicher Fahrtrichtung auf dieser Kreuzung fuhr.

Der Sachschaden liegt bei etwa 6000 Euro

Beide Fahrer blieben durch den Unfall unverletzt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 6000 Euro an. (AZ)