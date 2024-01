Hurra und Helau: Die Bachtalia tanzt bei Schwaben weiß-blau

Bei der Fernseh-Prunksitzung in Memmingen tritt die Faschingsgesellschaft Bachtalia auf. Das ist bei weitem nicht das erste Mal, erzählt ein Vorstandsmitglied.

Die Stadthalle Memmingen verwandelt sich am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. Januar, wieder in einen närrischen Hexenkessel, wenn es zum 21. Mal heißt: "Schwaben weiß-blau, hurra und helau". Die Aufzeichnung für die Prunksitzung, die später im Bayerischen Fernsehen zu sehen ist, findet in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband (BSF) statt. Dabei sind Publikumslieblinge wie die Kabarettisten Wolfgang Krebs und Heinrich del Core, der Comedian Hansy Vogt aus Ettenheim als "Frau Wäber" sowie das Comedy-Paar von der Alb, Hillus Herzdropfa. Auch Bauchredner Perry Paul, Herr Braun aus Augsburg und die Mundart-Spezialistin Waltraud Mair als Meichlböcks Zenta stehen auf der Bühne.

Dazu Comedienne Kathi Wolf aus Weißenhorn, die vier Frauen der Gruppe Namenlos, Susanne Wagner und Gabi Negele von D'Schoinaschnätterer aus Kaufbeuren, Ramona Mößmer aus dem Ostallgäu sowie Gabriela Koch aus Augsburg. Weitere Gäste sind Stephan Köppler von der Faschingsgesellschaft Dietmannsried, Markus Zipperle aus Göppingen, ein Showtanz der Blaumeisen Huisheim sowie die Guggamusik der Weissahoarer Giggalesbronzer.

Aus dem Landkreis Dillingen ist die Bachtalia dabei

Auch eine Faschingsgesellschaft aus dem Landkreis Dillingen zeigt in der Memminger Stadthalle, was sie kann: die Bachtalia. "Im November kam wieder die Anfrage", erzählt die Organisations-Vorsitzende Michaela Kinzler. "Es war keine Frage, ob wir wieder mitmachen." Die Bachtaler waren schon mehrmals dabei, entweder komplett oder sie wurden durch einzelne Mitglieder wie Tanzmariechen vertreten, sagt Kinzler. Die Bachtalerin war früher selbst Tänzerin im Verein, "das ist eine einmalige Chance, im Fernsehen zu tanzen". Denn dann können die Früchte des jahrelangen Trainings vor einem noch größeren Publikum präsentiert werden. (mit AZ)

Ausgestrahlt wird die Sendung am Freitag, 26. Januar, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen.

