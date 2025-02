Musikverein „Frisch-Voran“ Syrgenstein feiert Alfred Tiefenbacher für 75 Jahre Mitgliedschaft

Vergangenen Samstag fand im Rahmen der Jahresversammlung des Musikvereins „Frisch-Voran“ Syrgenstein e.V. nicht nur die Wahl der neuen Vorstandschaft statt, sondern auch die Ehrung langjähriger Mitglieder. Fabian Tiefenbacher wurde in seinem Amt als Erster Vorsitzender bestätigt. Auch sein Musikkamerad Andreas Hirschbolz erhielt weiterhin das Vertrauen der Mitglieder und bleibt als Zweiter Vorstand und Tubist weiterhin dem Verein treu. Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Alfred Tiefenbacher, der für unglaubliche 75 Jahre treue Dienste im Musikverein ausgezeichnet wurde. In dieser langen Zeit prägte der 90-Jährige nicht nur musikalisch das Vereinsleben, sondern engagierte sich auch stets mit großer Leidenschaft für die Ausbildung junger Musiker. Als verlässlicher Musikkamerad und Mentor hat er unzählige Musiker generationenübergreifend begleitet. Trotz seines fortgeschrittenen Alters nahm Alfred Tiefenbacher die Ehrung stolz und mit einem Lächeln entgegen – überreicht von seinem Enkel, Fabian Tiefenbacher, dem Ersten Vorsitzenden des Vereins. Der Musikverein „Frisch-Voran“ Syrgenstein e.V. ist stolz auf die langjährige Tradition und die engagierten Mitglieder! Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle allen, die den Verein unterstützen.

