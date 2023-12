Syrgenstein

vor 33 Min.

Schloss Altenberg in Syrgenstein wird weiter herausgeputzt

Plus 2024 jährt sich die erste Erwähnung der Bachtal-Kommune zum 650. Mal. Ein einst umstrittenes Projekt ist in diesem Jahr einen großen Schritt vorangekommen.

Von Berthold Veh

Majestätisch thront es über Syrgenstein: Schloss Altenberg. 2024 wird es 650 Jahre her sein, dass Altenberg erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die damalige Burg stammt ebenfalls aus dieser Zeit. Prinz Hugo von und zu Liechtenstein will nun weiter in die Sanierung des Syrgensteiner Wahrzeichens investieren. Für die Planung hat der Syrgensteiner Gemeinderat jetzt den Weg freigemacht. Das Gremium stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis geschlossen zu, informiert Bürgermeisterin Mirjam Steiner auf Anfrage unserer Redaktion.

Dieser formale Akt sei nötig, weil Schloss Altenberg unter Denkmalschutz steht. Das Kostenvolumen der Sanierung sei noch völlig offen, erläutert Steiner. Die Fassade soll gestrichen, der Putz ausgebessert werden. Neben der Wärmedämmung geht es auch um den Austausch von Fenstern und Türen sowie um Erneuerung der Dacheindeckung und eine Innenrenovierung. Zudem soll am Wall des Schlosshangs eine Fotovoltaikanlage für den Eigenverbrauch installiert werden. "Wir haben im Gemeinderat den Weg für die Planung freigemacht", erklärt die Bürgermeisterin. Die Eigentümer-Familie habe in der Vergangenheit bereits viel Geld in den Erhalt von Schloss Altenberg gesteckt. "Für Syrgenstein ist das ein Glücksfall", betont Steiner.

