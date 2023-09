Grill entzündet sich wieder – Hecke des Nachbarn in Staufen gerät in Brand

Im Syrgensteiner Gemeindeteil Staufen hat nach dem Grillen eine Thuja-Hecke gebrannt. Ein Mann muss sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.

Im Syrgensteiner Gemeindeteil Staufen ist es, wie die Polizei am Samstag mitteilte, am 6. September gegen 3.30 Uhr zum Brand einer Thuja-Hecke gekommen. Ein 40-Jähriger hatte seinen Grill an der Grundstücksgrenze abgestellt. Dieser entzündete sich laut Polizeibericht nach dem Grillen erneut von allein.

Die anwesenden Personen können das Feuer löschen

Dadurch geriet die angrenzende Hecke des Nachbarn in Brand. Das Feuer konnte durch die anwesenden Personen gelöscht werden. An der Hecke entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Den 40-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung. (AZ)