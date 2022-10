Syrgenstein/Staufen

vor 17 Min.

Historischer Bürgerverein: Was Napoleon mit Syrgenstein zu tun hatte

Plus Der Historische Bürgerverein Staufen blickt in einer Ausstellung zurück auf die Entstehung der Ortsteile. Mit dem Projekt ist aber lange noch nicht Schluss.

Von Silva Metschl

Auf den Gedanken, dass Napoleon etwas mit der Entwicklung der Syrgensteiner Ortsteile zu tun hat, kommen wahrscheinlich nur wenige. Warum das aber so ist, wird in der Ausstellung "Der Weg zur Demokratie" des Historischen Bürgervereins Staufen gezeigt. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit, die den Werdegang der Gemeinden Altenberg, Ballhausen, Landshausen und Staufen in den Jahren von 1799 bis 1978 prägte.

