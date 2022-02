Syrgenstein

Streit ums Mülltonnenschleppen im Bachtal landet bei Minister Aiwanger

Günther Lübben will, dass seine Mülltonne künftig am Haus abgeholt wird.

Plus Günther Lübben will, dass die Mülltonnen vor seinem Haus am Altenberg gelehrt werden. Er hat Bayerns Wirtschaftsminister geschrieben. Jetzt ist die Dillinger Polizei involviert.

Von Berthold Veh

Im Streit um die Mülltonnenleerung am Altenberg in Syrgenstein hat Beschwerdeführer Günther Lübben nun nachgelegt. Der 78-Jährige hat einen Brief an Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger geschrieben. Lübben ärgert sich, dass die Mülltonnen in der Straße Am Altenberg nicht vor seinem Haus abgeholt werden. „Wir müssen die Tonnen den Berg hinunter zu einer Sammelstelle schleppen“, sagt der Syrgensteiner.

