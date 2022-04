Syrgenstein spricht über einen Bikepark und ein Umweltprogramm

Gibt es bald einen Bikepark in Syrgenstein? Die Gemeinde hat nun darüber gesprochen. Zudem möchte Syrgenstein nachhaltiger werden und wird Teil eines Umweltprogramms.

Die Klimakrise und ihre Folgen rücken immer mehr in den Fokus der Gesellschaft. Die Dringlichkeit hat auch die Gemeinde Syrgenstein erkannt und möchte nun nachhaltiger werden. Dafür hat der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag zugestimmt, an dem European Energy Award in Zusammenarbeit mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (EZA) in Kempten teilzunehmen. Das dreijährige Betreuungsprogramm für die kommunale Energie- und Klimaschutzpolitik soll zeigen, wie eine Kommune sich aktiv für den Klimaschutz engagieren kann.

Syrgenstein nimmt an Umweltprogramm teil

Bürgermeisterin Mirjam Steiner zu der Entscheidung: „Ich freue mich darüber. Es ist ein weiteres Bekenntnis für die Umwelt und Nachhaltigkeit.“ In einem Managementprozess werden zukünftige Ziele gesetzt, Projekte gestartet und der Erfolg überwacht. Ein Berater oder eine Beraterin dient der Gemeinde als feste Ansprechperson und hilft, Projekte umzusetzen. Erfolgreiche Kommunen werden am Ende für ihre Arbeit mit dem European Energy Award ausgezeichnet.

Offiziell startet das Programm der Bürgermeisterin zufolge ab dem Jahr 2023. Zuvor wird EZA aber bereits in laufenden Projekte einbezogen und beratend tätig sein. Die Teilnahme und Betreuung werden vom bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert, der Freistaat übernimmt in Syrgenstein 90 Prozent der Kosten in Höhe von fast 50.000 Euro. Bisher gibt es in Bayern 35 Kommunen, wie Donauwörth und Günzburg, die an dem Programm teilnehmen.

Gibt es bald einen Bikepark und Pumptrack in Syrgenstein?

Zudem hat der Gemeinderat in der Sitzung über einen Bikepark und Pumptrack gesprochen. Die Jugendlichen der vierten Klasse hatten sich diesen von der Bürgermeisterin gewünscht. Zusammen mit dem Radpark könnte ein sogenannter Pumptrack, eine speziell geschaffene Mountainbikestrecke mit Wellen, Mulden, Kurven und Sprüngen entstehen. Vorgesehen ist die Fläche westlich vom Natursee, welche die perfekte Ausgangssituation für die Anlage bietet.

Der Pumptrack könnte zusammen mit dem angrenzenden Sportangebot eine neue und altersübergreifende Begegnungsstätte werden. So wären auf der Multisportanlage über 15 Sportarten, wie Mountainbike, BMX, Inlineskating, Scooter, Skateboard bis hin zum Rollstuhlsport möglich.

Jugendliche sollen Konzept für Bikepark in Syrgenstein erarbeiten

Der Gemeinderat hat sich aber nun zuerst dafür entschlossen, die Syrgensteiner Jugendlichen an der Schule und im Jugendzentrum mehr in das Projekt einzubeziehen. Diese sollen nun gemeinsam ein Konzept mit ihren Wünschen und ihren Vorstellungen ausarbeiten, das sie anschließend dem Rat vorstellen können.

Neuigkeiten gibt es auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Staufen: Michael Lewold ist der neue stellvertretende Kommandant.