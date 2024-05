Syrgenstein

Tochter der Familie Mahmi aus Syrgenstein wird abgeschoben

Die Tochter der Familie Mahmi aus Syrgenstein ist in der Jugendarrestanstalt in Hof und soll zeitnah nach Bulgarien abgeschoben werden.

Plus Gut integriert, Ausbildungen in Aussicht: Dennoch soll Familie Mahmi abgeschoben werden. Die 25-jährige Tochter befindet sich bereits in Abschiebungshaft.

Von Michael Stelzl

Auch eine Petition hat nichts geholfen. Die 25-jährige Tochter der Familie Mahmi aus Syrgenstein befindet sich in Abschiebungshaft und wird zeitnah Deutschland verlassen müssen. Ihre beiden jüngeren Geschwister sowie ihre Eltern leben weiterhin im Landkreis Dillingen, sollen aber nachfolgen. Die Petition wurde 2022 von Unterstützern der Familie und der Dillinger Unterstützergruppe Asyl eingereicht. Sie wollten verhindern, dass die kurdische Familie wieder zurück nach Bulgarien muss.

2013 war die Familie aus Angst vor Zwangsrekrutierung durch die syrische Armee zunächst in die Türkei geflohen. Dort lebte sie für mehrere Jahre in einer Zeltstadt für Geflüchtete. 2017 kamen die Mahmis schließlich nach Bulgarien, wo sie jedoch verhaftet und ins Gefängnis gesteckt wurden. Die Familie berichtet von Misshandlungen, überfüllten Zellen und mangelhafter medizinischer Versorgung. Um diesen Zuständen zu entfliehen, unterschrieben sie ohne jegliche Sprachkenntnisse mehrere Papiere, darunter auch einen Asylantrag. Da die älteren Brüder der 25-Jährigen bereits in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg lebten, wollten sie auch nach Deutschland kommen.

