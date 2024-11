Unbekannter stiehlt achtjährigem Schüler in Syrgenstein Geld

Ein Achtjähriger besuchte am Montag zwischen etwa 8 und 12 Uhr die Grundschule in der Schulstraße in Syrgenstein. Vermutlich in diesem Zeitraum hat ein Unbekannter aus dem Rucksack des Schülers 50 Euro Bargeld gestohlen.

Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet Zeugenhinweise

Die Mutter erstattete Anzeige. Jetzt erbittet die Polizeiinspektion Dillingen Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)