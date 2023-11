Unbekannter stiehlt in Syrgenstein Kupferkabel

Ein Dieb hat in Syrgenstein Kupferkabel gestohlen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise.

Ein bisher unbekannter Dieb hat am Dienstag gegen 12 Uhr aus dem Hof eins Einfamilienhauses in der Schulstraße in Syrgenstein Kupferkabel gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Kabel einen Wert von etwa 60 Euro.

Der Dieb flüchtet nach dem Verladen in unbekannte Richtung

Der unbekannte Langfinger flüchtete nach dem Verladen des Diebesguts mit seinem Wagen in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)