Unfall bei Sägearbeiten in Syrgenstein

In einem Wald bei Syrgenstein passiert ein Arbeitsunfall. Eine 43-Jährige muss ins Krankenhaus.

Am vergangenen Freitag ereignete sich in einem Waldstück nahe Syrgenstein ein Arbeitsunfall. Eine 43-Jährige war dort am Nachmittag mit der Arbeit beschäftigt, einen Baumstamm zu zersägen, als sie unglücklicherweise von einem zurückschnellenden Ast am Schienbein getroffen wurde. Die Folge des Missgeschicks war eine Fußfraktur, wegen der die Verletzte umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei geht nicht von einer Fremdeinwirkung aus. (AZ)