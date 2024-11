Wäschetrockner in Syrgensteiner Stadel fängt Feuer

Am vergangenen Donnerstag ist in einem Stadel im Syrgensteiner Ortsteil Staufen ein Wäschetrockner abgebrannt. Dabei wurde laut Angaben der Polizei eine Person leicht verletzt. Gegen 16:00 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung aus dem betreffenden Gebäude gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Syrgenstein und eine Streife der Dillinger Polizei fuhren daraufhin zum Stadel. Nachdem die Feuerwehr in das verrauchte Gebäude vorgerückt war, konnte die Brandursache gefunden werden. Die Freiwillige Feuerwehr Syrgenstein war mit 23 Feuerwehrleuten im Einsatz. Ein Wäschetrockner hatte mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Durch die starke Rauchentwicklung füllte sich der Stadel sowie das angrenzende Wohnhaus voller Rauch. Eine Bewohnerin erlitt hierbei eine leichte Kohlenmonoxidvergiftung und musste zur Behandlung in das Krankenhaus Heidenheim gebracht werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden liegt nach erster Schätzung im unteren 4-stelligen Bereich.

