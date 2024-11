Wer hat das Haus in Syrgenstein mit Eiern beworfen?

Erneut kam es durch bislang unbekannte Täter zu Eierwürfen in Syrgenstein. Diesmal wurde ein Gebäude in der Straße „Am Stegbrunnen“ angegangen. Die Tatzeit war am Montag im Zeitraum zwischen 17.30 und 18.40 Uhr.

Durch den Hausbesitzer konnten die Rückstände zeitnah entfernt werden, sodass bis dato von keinem Sachschaden ausgegangen wird. Sachdienliche Hinweise zu Täter und Tathergang werden von der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)