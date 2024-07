Wer hat die Bierflasche in die Windschutzscheibe geworfen?

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag die Windschutzscheibe eines Pkws mit einer Bierflasche eingeworfen. Ereignet hat sich die Tat in der Schulstraße in Syrgenstein. Es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro.

Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Dillingen (09071/560), oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. (AZ)