Wer hat Steine auf ein Haus in Syrgenstein geworfen?

In Syrgenstein wurde eine Hausfassade durch Steinwürfe beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Mehrere Steine sind am Sonntag gegen 17 Uhr auf die Außenfassade eines Hauses an der Alten Turmstraße (auf Höhe der 50er Hausnummern) in Syrgenstein geworfen worden.

Die Polizeiinspektion Dillingen nimmt Hinweise entgegen

Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei die Fassade beschädigt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 250 Euro an. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)