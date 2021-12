Syrgenstein/Wertingen

15:00 Uhr

Fürs Glück – einfach am goldenen Knopf drehen

Kaminkehrermeister Dieter Hurler aus Wertingen ist es gewohnt, dass gerade rund um den Jahreswechsel viele Menschen über seine Schulter streichen oder einen goldenen Knopf an seiner Jacke drehen wollen.

Plus Eine Kaminkehrerin und ein Kaminkehrermeister berichten, was ihnen rund um den Jahreswechsel schon alles passiert ist. Doch für manche sind die Männer und Frauen in Schwarz nicht Glücksbringer, sondern das Gegenteil.

Von Elli Höchstätter und Silva Metschl

Neues Jahr, neues Glück, so lautet ein Sprichwort. Dabei können sehr viele Dinge Glück bringen: ein vierblättriges Kleeblatt oder ein rosa Glücksschwein. Man sagt auch aber auch den Kaminfegerinnen und Kaminfegern nach, dass sie bei ihren Besuchen Glück in die Häuser bringen. Ist das wirklich so? Die Syrgensteinerin Sandra Dittrich muss es wissen. Sie ist Schornsteinfegerin – und Glücksbotin.

