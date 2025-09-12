Icon Menü
Syrgensteinerin bei Miss Germany: Lisa Schmid unter den Top 30 der Kategorie „Mover“

Syrgenstein/München

Lisa Schmid aus Syrgenstein unter Top 30 „Moverinnen“ der TV-Show Miss Germany

Die TV-Show endet für die 33-Jährige jetzt zwar. Doch die Erfüllung ihrer Mission, Personal im Gesundheitswesen eine Stimme zu geben, hat gerade erst angefangen.
Von Dominik Bunk
    Lisa Schmid ist unter den Top 30 der Miss Germany-Kategorie „Mover“ gelandet.
    Lisa Schmid ist unter den Top 30 der Miss Germany-Kategorie „Mover“ gelandet. Foto: Jules Ebinal

    München, Berlin, Düsseldorf – in diesen Städten haben die Road-Shows der TV-Sendung Miss Germany in diesem Jahr stattgefunden. Mittendrin: Die aus Syrgenstein stammende Lisa Schmid. Sie hatte es bereits unter die Top 90 im Wettbewerb geschafft, bei dem es laut den Veranstaltern nicht mehr wie früher um das Aussehen, sondern um die Persönlichkeit der Teilnehmerinnen gehen soll. „Ich habe dabei sehr viel lernen und viele unglaublich beeindruckende Frauen kennenlernen dürfen“, sagt die 33-Jährige.

