Lisa Schmid aus Syrgenstein unter Top 30 „Moverinnen“ der TV-Show Miss Germany

München, Berlin, Düsseldorf – in diesen Städten haben die Road-Shows der TV-Sendung Miss Germany in diesem Jahr stattgefunden. Mittendrin: Die aus Syrgenstein stammende Lisa Schmid. Sie hatte es bereits unter die Top 90 im Wettbewerb geschafft, bei dem es laut den Veranstaltern nicht mehr wie früher um das Aussehen, sondern um die Persönlichkeit der Teilnehmerinnen gehen soll. „Ich habe dabei sehr viel lernen und viele unglaublich beeindruckende Frauen kennenlernen dürfen“, sagt die 33-Jährige.

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89428 Syrgenstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TV Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis