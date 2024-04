Lauingen

vor 48 Min.

Für mehrere Millionen: Der Lauinger T-Club steht zum Verkauf

Plus Das Gebäude, in dem die Partys des T-Clubs steigen, wird im Internet für mehrere Millionen Euro angeboten. Was bedeutet das für den Betrieb der Disko?

Von Jonathan Mayer

Wer gerade 6,9 Millionen Euro übrig hat, kann sich in Lauingen ein nettes Gebäude von rund 2500 Quadratmetern Grundfläche zulegen. Das Dach ist mit einer Fotovoltaikanlage bedeckt, die ja Geld einbringt. Erwerb optional. Das Gebäude verfügt über mehrere Sektionaltore, die für Lastwagen geeignet sind, das Grundstück drumherum hat "Bebauungspotential". So steht es im Inserat auf dem Portal kleinanzeigen.de. Gestaltungsideen bietet der Makler gleich mit: Man könnte ein Autohaus einrichten, ein Ofenstudio, vielleicht ein Fahrradgeschäft oder einfach eine Lagerhalle. Ein möglicher Investor muss sich halt mit den Mietern abfinden. Denn jedes Wochenende kommen hunderte Besucherinnen und Besucher, um in dem Gebäude zu feiern, zu tanzen, zu trinken. Und der Mann, der sie alle anlockt, denkt gar nicht ans Aufhören.

Peter Hitzler ist Pächter im Gebäude, hat den T-Club in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen vor etwa anderthalb Jahren eingerichtet und ist dessen Chef. Seitdem waren Stars wie (das halbe) DJ-Duo HBz oder der Rapper Kay One da. Um nur zwei zu nennen. Seit ein paar Tagen steht nun das Inserat online, laut dem das Gebäude, in dem sich der T-Club befindet, verkauft werden soll. Die Gerüchteküche brodelt. Soll das also das Ende des Clubs sein? Hitzler verneint. "Es geht ganz normal weiter", sagt er. Der Laden laufe gut und so solle das auch bleiben.

