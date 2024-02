Lauingen

07:40 Uhr

T-Club Lauingen: Der bisherige Betriebsleiter ist raus

Plus Lange wurde gemunkelt, nun bestätigen es beide: Das einstige Führungsduo Peter Hitzler und Ansgar Wahl geht getrennte Wege. Die Hintergründe und wie es in der Disco nun läuft.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Der Lauinger T-Club macht wieder Schlagzeilen. Dieses Mal aber nicht mit berühmten Promis, die dort auftreten wollen. Oder einer neuen Area, die eröffnet wird. Es gibt eine personelle Veränderung in der Führungsebene. Eine, die überrascht und mit der viele sicher nicht gerechnet haben. Seit geraumer Zeit wurde es schon gemunkelt, auf Social Media ist die Gerüchteküche heiß gelaufen. Auf Nachfrage haben es nun beide bestätigt: Ansgar Wahl, der bisherige Betriebsleiter, ist raus. Er und Disco-Chef Peter Hitzler gehen getrennte Wege. Seit 1. Februar ganz offiziell, Wahl hat sich aber bereits seit ein paar Wochen zurückgezogen. Warum?

Der frühere Chef im Bierbrunnen in Lauingen

Hitzler sitzt an dem großen Tisch in seiner Fahrschule Tischmacher in Dillingen. Sicher würde er lieber über das Nachtleben im T-Club sprechen, nicht über Personalien. Aber: "Gehört dazu und im Grunde passiert das überall und jeden Tag. Wenn es nicht mehr passt, dann muss man getrennte Wege gehen", sagt er und betont sofort, dass man sich "im Guten getrennt" habe, alles geklärt sei. Hitzler erklärt, dass der gemeinsame Start vor rund eineinhalb Jahren "genial" war, sich aber Vorstellungen und die Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen schlicht geändert hätten – Punkt. "Es gibt keinerlei Auswirkungen für die Disco, es läuft alles weiter und wir haben keine Probleme. So etwas kommt einfach mal vor", sagt er deutlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen