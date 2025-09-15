Tag des offenen Denkmals: In Dillingen werden Erinnerungen an die Schretzheimer Fabrik lebendig

Einiges zu bieten hatte Dillingen am Sonntag beim Tag des offenen Denkmals. Im Lothar-Schätzl-Künstlerhaus, im Goldenen Saal und in der Basilika gab es Führungen. Auch der Dachstuhl der sanierten Stadtpfarrkirche war dabei zu sehen. Und auch Stadtführungen luden dazu ein, das Schwäbische Rom neu zu entdecken.

Das Stadt- und Hochstiftmuseum lud zum Vortrag über die „Schretzheimer Fabrik“ in der Reihe Museum Spezial ein. Mehr als 100 Interessierte erlebten dabei eine kurzweilige, geradezu spannende Darstellung der Geschichte der Fabrik Felten und Guilleaume. Der Referent, Stephan von Guilleaume, wuchs in der Fabrik auf, die sein Urgroßvater vor 125 Jahren gekauft hatte.

Die Ursprünge liegen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einer Papiermühle

Zurück geht die Schretzheimer Fabrik auf eine Papiermühle aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der dann 1860 eine Ölmühle eingerichtet wurde. Zehn Jahre später wurde diese verkauft und eine Leinenspinnerei gegründet, die bald darauf in „Mechanische Bindfadenfabrik Schretzheim“ umbenannt wurde.

Die Familie von Guilleaume betrieb schon seit 1823 in Köln eine Seilerei, die neben Seilen und Bindfaden auch Drahtseile und später Telegrafenkabel herstellte. Um die Sparte Weichfaserware, also Bindfaden und Zwirn, günstiger herstellen zu können, erwarb sie die Schretzheimer Fabrik; in Bayern wurden wesentlich geringere Zölle beim Import der notwendigen Materialien erhoben. Ab 1938 wohnte Familie von Guilleaume in Schretzheim, da die Bindfadenfabrikation von Köln komplett nach Schretzheim verlegt wurde.

1957 wurde die Bindfadenproduktion in Schretzheim eingestellt

Durch die Entwicklung von Klebstoffen ging der Umsatz stetig zurück, und 1957 wurde die Bindfadenproduktion eingestellt. Mit der Umstellung auf die Herstellung von Styroporprodukten konnten weiterhin gut 100 Arbeiter beschäftigt werden. Aufgrund der Baukrise 1980 brach der Umsatz stark ein. Die Übernahme durch Münchow & Hühne aus Duisburg und später durch die Firma Schwenk konnten den Niedergang der Schretzheimer Fabrik nicht abwenden.

Der Fabrikschornstein wurde gesprengt, der Weg für ein neues Baugebiet frei

2004 wurde mit dem Abriss fast aller Fabrikgebäude und der Sprengung des Fabrikschornsteins der Weg für ein neues Baugebiet frei. Eine Parkanlage und eine Informationstafel erinnern heute an die Industriegeschichte in Schretzheim. Mit Wehmut bedauerte Stephan von Guilleaume, dass die Gebäude nicht erhalten und zu anderer Nutzung umgewidmet werden konnten. Es erfreue ihn aber sehr, dass viele Ehemalige ins Museum gekommen waren und so die Erinnerungen lebendig wurden.