Tag des offenen Denkmals: Verborgene Schätze in Dillingen entdecken

Im Rahmen des bundesweiten Tags des offenen Denkmals ist am Sonntag, 14. September, auch in Dillingen viel geboten. Die Stadt lädt dazu ein, verborgene Schätze und geschichtsträchtige Orte zu entdecken.

So öffnet das Haus des Künstlers Lothar Schätzl in der Konviktstraße 7. Der bekannte Porträt- und Landschaftsmaler hinterließ ein künstlerisches Vermächtnis von großer Bandbreite. Sein denkmalgeschütztes Wohnhaus, 1889 im Stil der Neo-Renaissance erbaut und inmitten eines parkartigen Gartens gelegen, kann laut Pressemitteilung der Stadt am Tag des offenen Denkmals bei zwei exklusiven Führungen (10 Uhr und 15.30 Uhr) besichtigt werden. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl von zwölf Personen pro Führung ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 09071/6505.

Seit 1549 ist Dillingen ein Zentrum von Bildung und Wissenschaft. Das „Collegium litterarum“, das nur wenige Jahre später zur Universität erhoben wurde, prägte die Stadt nachhaltig. Der prachtvolle Goldene Saal in der heutigen Akademie für Lehrerfortbildung lässt diese Epoche lebendig werden. Er ist am Sonntag von 13 Uhr bis 17 Uhr frei zugänglich. Stündliche Führungen von 14 bis 17 Uhr vertiefen die historischen Hintergründe. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Dillinger Basilika ist zweite Kathedrale des Bistums Augsburg

Als zweite Kathedrale des Bistums Augsburg und Grabkirche zahlreicher Augsburger Bischöfe gilt die Basilika St. Peter als eines der bedeutendsten sakralen Bauwerke Dillingens. Sie ist am Aktionstag von 7 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Führungen im historischen Dachstuhl (14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr) ermöglichen seltene Einblicke und bieten zugleich einen atemberaubenden Ausblick über die Dächer der Stadt. Treffpunkt ist der Basilikaplatz, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zu einem Besuch lädt von 14 bis 17 Uhr auch das Stadt- und Hochstiftmuseum ein. Von steinzeitlichen Fundstücken über die Blütezeit unter Fürstbischöfen bis hin zur jüngeren Handwerksgeschichte Dillingens spannt die Ausstellung einen weiten Bogen. Um 15 Uhr wird es zudem ein „Museum Spezial“ mit einem Vortrag von Stephan von Guilleaume geben. Der Kölner Arnold von Guilleaume hat im Jahre 1900 die ehemalige Mechanische Bindfadenfabrik Schretzheim erworben, die später als Felten & Guilleaume Kunststoff weitergeführt wurde. Über drei Generationen war die Fabrik in Familienbesitz und für viele Ortsansässige ein wichtiger Arbeitgeber. Der Referent, ein Urenkel Arnold von Guilleaumes, wird mit Fotos, Filmaufnahmen und persönlichen Erinnerungen die Entwicklung der im Jahre 2004 abgerissenen alten Fabrik darstellen.

Zudem gibt es am Sonntag drei Stadtführungen (14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr). Stationen sind unter anderem die Königstraße, das Dillinger Schloss sowie die Studienkirche. Treffpunkt ist vor dem Rathaus in der Königstraße. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen wird um eine vorherige Anmeldung unter Telefon 09071/54-192 gebeten. Der Eintritt zu sämtlichen Sehenswürdigkeiten sowie die Teilnahme an allen Führungen sind an diesem Tag kostenlos. (AZ)