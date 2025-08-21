Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Tankbetrug in Dillingen: 39-Jährige tankt ohne zu bezahlen

Dillingen

Tankbetrug in Dillingen: 39-Jährige tankt, ohne zu bezahlen

Eine 39-jährige Frau tankt an einer Dillinger Tankstelle für etwa 50 Euro und fährt ohne zu bezahlen davon. Sie kann jedoch von der Polizei ermittelt werden.
    • |
    • |
    • |
    Eine Polizeistreife suchte die 39-Jährige nach ihrem mutmaßlichen Betrugsversuch auf.
    Eine Polizeistreife suchte die 39-Jährige nach ihrem mutmaßlichen Betrugsversuch auf. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    An einer Tankstelle in Dillingen hat eine Frau getankt, ohne dafür zu bezahlen. Die 39- betankte ihr Auto an einer Tankstelle in der Donauwörther Straße, wie die Polizei mitteilt. Daraufhin entfernte sie sich, ohne den Preis für die Tankung in Höhe von 50 Euro zu bezahlen. Sie konnte daraufhin ermittelt werden und wurde durch eine Polizeistreife aufgesucht. Gegen die 39-Jährige wurde laut Polizeibericht ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs eingeleitet. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden