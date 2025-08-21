Tankbetrug in Dillingen: 39-Jährige tankt, ohne zu bezahlen

An einer Tankstelle in Dillingen hat eine Frau getankt, ohne dafür zu bezahlen. Die 39- betankte ihr Auto an einer Tankstelle in der Donauwörther Straße, wie die Polizei mitteilt. Daraufhin entfernte sie sich, ohne den Preis für die Tankung in Höhe von 50 Euro zu bezahlen. Sie konnte daraufhin ermittelt werden und wurde durch eine Polizeistreife aufgesucht. Gegen die 39-Jährige wurde laut Polizeibericht ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs eingeleitet. (AZ)

