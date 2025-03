Treppchenplätze für die Lolli-Pops in Unterharmersbach

Das erste Breitensportturnier in dieser Saison fand in der Schwarzwaldhalle in Unterharmersbach statt. Zwei Paare der Lolli-Pops, der Rock’n’Roll- und Boogie Woogie- Tanzsportabteilung des FC Gundelfingen, nahmen an dem Turnier teil. Die einfache Entfernung mit ca. 300 km war für die vier Aktiven der Lolli-Pops ein weiter Weg, das erreichte Ergebnis hat sie belohnt. In der Fortgeschrittenenklasse starteten die Gundelfinger Rock’n’Roller mit Laura Vesenmaier/Leonie Böhm. Diese Klasse, in der die Akrobatik als weiteres Punkteelement zur Bewertung der Grundtechnik, der Tanzfiguren, der Ausstrahlung etc. hinzukommt, ist zwischenzeitlich deutlich dem Niveau der Juniorenklasse in der Sportturnierklasse angepasst. Das Tanzpaar überzeugte durch ein fehlerfreies Solo und sicherte sich in Unterharmersbach den 3. Platz. Die beiden erfolgsverwöhnten Hanna Link/Pauline Wolfrom ertanzten sich in der Erwachsenenklasse, einem ebenso starken Teilnehmerfeld, souverän den 1. Platz. Zum wiederholten Male holten die beiden aktiven Tänzerinnen den Pokal nach Gundelfingen.

