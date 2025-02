Nachtumzug: Dillingen leuchtet und Tausende feiern

Für viele ist der Dillinger Nachtumzug die Party des Jahres. „Die Musik, die beleuchteten Wagen, die Stimmung der Besucher – das ist alles fantastisch“, sagt Sylvia Mattmüller. Gewöhnlich besuche die Dillingerin keine Faschingsumzüge. Aber für Freitagabend hat sie Freunde in die Kreisstadt eingeladen. „Da wird heute richtig Party gefeiert“, kündigt Mattmüller an. Und sie ist mit dieser Feier-Ansage nicht allein. Etwa 15.000 Besucher und Besucherinnen tummeln sich nach Angaben der Polizei in der Dillinger Innenstadt, als der Gaudiwurm kurz nach 19 Uhr loslegt.

