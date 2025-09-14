Icon Menü
Tausende Radfahrer erleben den Donautal-Radelspaß trotz wechselhaftem Wetter

Landkreis Dillingen

Der Radelspaß trotzt dem Wetter – und bringt gute Laune in die Region

Tausende strömen am Wochenende nach Wittislingen und in die Umgebung, um beim Radelspaß dabei zu sein. Sie erleben ein einmaliges Event.
Von Jonathan Mayer
    • |
    • |
    • |
    Der Donautal-Radelspaß hat in diesem Jahr tausende Besucher aufs Fahrrad und in die Region gelockt. Foto: Karl Aumiller

    Worum es beim Donautal-Radelspaß wirklich geht, wird am Haus von Familie Wiedemann in Mödingen deutlich. Vier Generationen haben es sich am Straßenrand gemütlich gemacht, schauen den vielen Vorbeikommenden zu, winken und lachen. „Ihr seid die Radler und wir sind der Spaß.“ Das ist nur einer der Sprüche, die man dort zu hören bekommt. Für die vielen Teilnehmenden auf ihren Rädern, die über den neuen Radweg zwischen Ziertheim und Mödingen in den Ort kommen, ist Familie Wiedemann ein Highlight. Sie winken grinsend zurück.

