Die Teilsperrung des Dillinger Kasernplatzes wird verlängert

Bis voraussichtlich Freitag, 11. Juli, wird der Dillinger Kasernplatz weiterhin halbseitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein., teilt das Unternehmen Energie Schwaben mit. Grund dafür ist die Verlegung einer Nahwärmeleitung sowie die Erstellung von Hausanschlüssen durch die Firma. Mit der Maßnahme erweitert das Unternehmen sein Nahwärmenetz in Dillingen. Hierüber hatte Energie Schwaben bei einem Pressetermin Anfang des Jahres die Öffentlichkeit bereits informiert. Die Baumaßnahme wird von der Firma Femo aus Holzheim durchgeführt.

Die Durchfahrt in Richtung Süden ist nicht betroffen

Fahrzeuge, die den Kasernplatz in diesem Zeitraum in Richtung Norden/Donauwörther Straße passieren wollen, werden ab der Donaubrücke umgeleitet. Die Umleitung des Schwerlast- sowie des überörtlichen Verkehrs erfolgt über den Georg-Schmid-Ring. Die Durchfahrt in Richtung Süden von der Klemens-Mengele-Straße in Richtung Donaustraße, Parkstraße und Stadtberg bleibt während der Maßnahme gewährleistet. (AZ)