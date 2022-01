Landkreis Dillingen

17:33 Uhr

So kommt die Testpflicht in den Kitas im Landkreis Dillingen an

Plus In manchen Kitas müssen Eltern die negativen Tests ihrer Kinder vorzeigen, woanders reicht eine unterschriebene Erklärung. Was Erzieher im Kreis Dillingen dazu sagen.

Von Simone Bronnhuber

Buben und Mädchen, die eine Kita in Bayern besuchen, müssen seit Montag dreimal die Woche auf Corona getestet werden. Die Testpflicht gilt für Kita-Kinder ab einem Jahr. Entweder per Selbsttest mit den Eltern daheim oder vor Ort in den Kindergärten, Kinderkrippen und Tageseinrichtungen. Wichtig: Können die Eltern kein negatives Testergebnis ihres Kindes nachweisen, darf es nicht in die Kita. Wie ist der erste Tag in den Einrichtungen im Kreis Dillingen abgelaufen? Machen alle Eltern mit?

