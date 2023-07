Gundelfingen

vor 16 Min.

Gundelfinger auf Heimatbesuch: Wie es Auswanderer Uwe Büsing in Thailand geht

Plus Der ehemalige Gundelfinger Uwe Büsing lebt mit seiner Frau Suanong seit 15 Jahren in Thailand. Nun ist der 80-Jährige mal wieder auf Heimatbesuch - vielleicht ein letztes Mal.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

Uwe Büsing hat vor 15 Jahren Gundelfingen und den Landkreis Dillingen hinter sich gelassen. Doch das hält den ehemaligen Leiter des Kultur- und Sportamtes der Gärtnerstadt nicht davon ab, immer wieder seine alte Heimat zu besuchen. Zusammen mit seiner Frau Suanong Büsing hat er Familie, Freunden und Bekannten auf seiner mehrwöchigen Rundreise durch Deutschland mal wieder einen Besuch abgestattet – Gundelfingen darf da natürlich nicht fehlen.

„Wir haben Besuche bis zum Umfallen eingeplant“, sagt Büsing, als das Paar einen Zwischenstopp in der Redaktion der Donau Zeitung macht. Er zeigt einen Zettel, auf dem akribisch die Termine eingetragen sind. Darunter Freunde wie Walter Hieber, eine alte Kollegin aus dem Rathaus, das Café Vogt für ein gemütliches Frühstück und natürlich das Schnellefest der Stadtkapelle. Ausgewandert ist der ehemalige Gundelfinger in seinem Ruhestand nach Thailand, die Heimat seiner Frau. „Ich habe schon immer einen Drang in die Ferne gehabt“, sagt er und schmunzelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen