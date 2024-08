Rückbilck auf ein gelungenes Dorffest in Thalheim

Vergangenen Samstag verwandelte sich Thalheim bei strahlendem Sonnenschein in ein wahres Festparadies. Das Dorffest, das den Abschluss der langjährigen Kanalbauarbeiten und Straßenerneuerungen feierte, zog zahlreiche Besucher aus dem gesamten Kesseltal und der Umgebung an. Schon am Nachmittag füllte sich der Feststadel sowie der Biergarten zwischen Obstbäumen mit gut gelaunten Gästen. Bei warmem, sonnigem Wetter genossen Jung und Alt die gemütliche Atmosphäre und ließen sich Kaffee, Kuchen und später die herzhaften Grillspezialitäten schmecken. Die musikalische Untermalung durch verschiedenen Musiker am Nachmittag und Abend trug zur hervorragenden Stimmung bei und sorgte dafür, dass die gute Laune den gesamten Tag über anhielt. Viele Besucher waren sich einig: Es war ein rundum gelungener Tag der die Menschen aus Thalheim und der Umgebung zusammenbrachte. Das positive Feedback der Besucher zeigte auch, dass sich die monatelange Planung und Vorbereitung gelohnt hatte. "Es war ein wunderschöner Tag für alle Generationen", resümierte ein Teilnehmer zufrieden. Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle den Einsatz aller Helfer und die Unterstützung der zahlreichen Gäste, die zum Gelingen dieses wunderschönen Tages beigetragen haben. Ohne eure tatkräftige Hilfe und Teilnahme wäre dieses Fest nicht möglich gewesen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei euch allen bedanken. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass Thalheim, trotz der Herausforderungen der letzten Jahre, ein Ort ist, an dem Zusammenhalt und Gemeinschaft großgeschrieben werden. Das Dorffest wird den Thalheimern und ihren Gästen sicherlich noch lange in guter Erinnerung bleiben. Text: Katharina Hurler

