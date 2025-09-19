THW in Nordschwaben erhält neue Ausrüstung und Fahrzeuge

Der Bund investiert weiterhin in die Ausstattung des Technischen Hilfswerks (THW). Das teilt Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid (SPD) in einer Pressemeldung mit. In der letzten Wahlperiode habe es dabei „wichtige Weichenstellungen“ und Investitionen in den Fuhrpark gegeben, so Schmid. Nun gehe es in der neuen Koalition weiter. Wie viel Geld fließt nach Nordschwaben?

Neue Fahrzeuge fürs THW in Dillingen

Für die THW-Standorte Dillingen, Donauwörth und Nördlingen gibt es Neuigkeiten: „Im laufenden Jahr wurden schon rund 188.000 Euro in Beschaffungen und neue Ausrüstung in Form von Fahrzeugen und Bekleidung investiert.“ Dazu zählen zwei Fahrzeuge im Wert von rund 100.000 Euro für das THW Dillingen. Schmid: „Diese Beschaffungen kommen unmittelbar bei den Haupt- und Ehrenamtlichen im THW an“, so Schmid. „Wer sich engagiert und vielleicht sogar für andere in Gefahr bringt, der braucht gute Ausrüstung und Ausstattung.“

Zudem gibt es neue Bekleidung für die drei THW-Ortsverbände Dillingen, Donauwörth und Nördlingen: „Dazu erhält das THW neue Dienstbekleidung im Wert von gut 88.000 Euro. Hier entfallen knapp 48.417 Euro auf Dillingen, 27.400 Euro auf Donauwörth und knapp 13.000 Euro auf Nördlingen.

Bundesweit wurde für die 668 Ortsverbände Bekleidung im Wert von 24,5 Millionen Euro beschafft. „Bei diesen Positionen handelt es sich lediglich um die zentral vom THW durchgeführten Beschaffungen“, so Schmid. Hinzu kämen zahlreiche Anschaffungen, die direkt durch die Ortsverbände vor Ort erfolgen. In diesem Topf sind nun im Haushalt 2025 über zehn Millionen Euro mehr eingestellt. (AZ)