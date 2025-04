Tobias Dankesreiter aus Lauingen ist bald wieder bei RTL zu sehen

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Tobias Dankesreiter aus Lauingen für eine RTL-Show vor die Kamera stellt. 2023 war er bereits bei „Take Me Out“ zu sehen, wo er die Qual der Wahl zwischen 30 Frauen hatte. Auf seine TV-Premiere folgte nun eine Teilnahme in einem anderen Format des Privatsenders: Ab 28. April läuft die sechste Staffel von „Ex on the Beach“ auf der Streaming-Plattform RTL+, in der der 27-Jährige zu sehen sein wird. Dankesreiter hat unserer Redaktion verraten, warum er bei der Show mitmacht.

Tobias Dankesreiter aus Lauingen bei „Ex on the Beach“

In der neuen Staffel von „Ex on the Beach“ verbringen die Teilnehmenden in einer Villa Zeit mit ihren Ex-Partnerinnen und Ex-Partnern. Während sie in Mexiko neue Bekanntschaften machen, tauchen immer wieder frühere Beziehungen auf, was für Spannungen sorgt. Anstatt sich nur auf entspannte Urlaubsstimmung und neue Flirts zu konzentrieren, müssen die Kandidatinnen und Kandidaten also mit den Überraschungen der Vergangenheit umgehen. Neu ist, dass in der sechsten Staffel erstmals auch Paare dabei sind, die sich ihren früheren Beziehungen gemeinsam stellen müssen. Dabei wird sich zeigen: Wird ihre Partnerschaft die schwierige Probe bestehen?

So nimmt Tobias Dankesreiter gemeinsam mit seiner Freundin Nastasia an der RTL-Show teil. Die beiden sind seit Januar 2024 zusammen. Wie es zur Teilnahme an der Show gekommen ist? „Meine Freundin und ich wollten bei Formaten mitmachen, wussten aber nicht, was für Paare geeignet ist“, erzählt der 27-Jährige. „Wir hatten für eine kurze Zeit eine Trennung, und daraufhin habe ich mich bei ‚Ex on the Beach‘ beworben.“ Nachdem sich die beiden wieder versöhnt hatten, habe RTL das Paar für das „Ex on the Beach“-Format mit einer Neuerung angefragt: Nun konnten auch „Couples“ bei dem ursprünglichen Single-Format mitmachen. „Und so kam es dann zum Casting und zur Annahme“, ergänzt Dankesreiter.

Der 27-jährige Lauinger hat Spaß an Auftritten im Reality-TV

Der Büroangestellte sagt: „Natürlich ist es ein wenig aufregend und lustig, sich selbst im TV zu sehen. Wenn einem nicht ganz bewusst ist, was auf einen zukommt, dann steigt die Aufregung umso mehr.“ Sich selbst im Fernsehen zu sehen, sei „ein wenig komisch, weil man irgendwas erzählt, was einem eventuell peinlich ist“. Hinzu kämen die Art und Weise, wie man sich als Kandidat gebe, und die Versprecher. Trotzdem findet der Lauinger, dass Fernseh-Formate Spaß machen.

Wie sich Tobias Dankesreiter und seine Freundin, die Influencerin Nastasia, in der neuen Staffel von „Ex on the Beach“ schlagen und wie sich das auf ihre Beziehung auswirkt, ist ab Ende April auf RTL+ zu sehen.