Leidenschaft Trash-TV: Das sind Tobias Dankesreiters Erfahrungen mit "Ex on the Beach"

Eigentlich arbeitet Tobias Dankesreiter aus Lauingen in der Fahrschule seines Vaters. Anfang des Jahres hat er sich in eine ganz andere Welt gewagt: Gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Nastasia „Nastia“ Martinez flog er nach Mexiko, um an der RTL-Show „Ex on the Beach“ teilzunehmen. Der Lauinger blickt auf die Zeit zurück und verrät, wie es ihm nach der Ausstrahlung geht – und ob er sich künftig in weiteren Trash-TV-Formaten sieht.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TV Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis