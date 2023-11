Tödlicher Unfall bei Gundelfingen: Beifahrerin stirbt bei Zusammenstoß

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Gundelfingen ist eine 65-jährige Beifahrerin gestorben. Auch die Fahrer wurden verletzt.

In Gundelfingen hat sich am Sonntagabend ein schwerer Unfall ereignet, bei dem eine Frau aus dem Landkreis Augsburg tödlich verletzt wurde. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr ein 23-Jähriger gegen 19.30 Uhr mit dem Auto aus einem Wirtschaftsweg gegenüber der Industriestraße auf die Kreisstraße DLG 12 aus und nahm einem 69-jährigen Fahrer eines Wagens, der auf der Kreisstraße in Richtung Bundesstraße B 16 unterwegs war, die Vorfahrt.

Die 65-jährige Beifahrerin starb noch an der Unfallstelle

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei erlitten der 23-jährige Unfallverursacher aus dem Landkreis Dillingen und der 69-jährige Autofahrer leichte Verletzungen, sie mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend in Gundelfingen ereignet. Foto: Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen

Die 65-jährige Ehefrau des 69-Jährigen, die Beifahrerin im Auto war, musste aufgrund der Schwere ihrer erlittenen Verletzungen reanimiert werden. Sie starb nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle.

Die Kreisstraße war für etwa vier Stunden komplett gesperrt

Die Staatsanwaltschaft Augsburg bestellte einen Sachverständigen zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens. Nach Angaben der Polizei wurden die Unfallwagen sichergestellt.

Zwei Autos stießen am Sonntagabend in Gundelfingen zusammen. Eine 65-jährige Beifahrerin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Foto: Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen

Die Kreisstraße DLG 12 musste von der Industriestraße bis zum Kreisverkehr Peterswörth für rund vier Stunden komplett gesperrt werden. Vor Ort waren neben drei Rettungswagen, einem Notarztwagen und einem Rettungshubschrauber etwa 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gundelfingen. (AZ)