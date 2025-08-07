„Totales Neuland“ nach der DDR: vor 65 Jahren erlebte eine Dillinger seine schönste Reise

„Ich war immer wissbegierig“, sagt Hans-Georg Herkner. Nachdem er in seiner Schulzeit – in der damaligen DDR – jahrelang über Goethe gelernt hatte, habe er als junger Erwachsener die Italienreise des Schriftstellers nachvollziehen wollen. Wie dieser das alles bezahlen konnte, frage sich der 85-Jährige heute noch. Er selbst habe damals „ewig gespart“, um sich die Reise durch Italien leisten zu können. Einen ganzen Monatslohn habe er investiert, etwa 340 Mark.

Herkners schönste Reise ging vor 65 Jahren nach Italien

Im August 1960, als er 20 Jahre alt war, fuhr er von seinem damaligen Wohnort Nürnberg mit dem Zug nach München. Um 19 Uhr sei er in eine Bahn mit Schlafwagen gestiegen und um 7 Uhr morgens in Rom angekommen. Dort habe er zusammen mit 13 anderen Personen die Reise gestartet. Eine Reiseleiterin habe ihnen „die schönsten Orte“ gezeigt, sagt Herkner. Meistens habe er sich dann aber „abgesetzt“ und alles „auf eigene Faust“ erkundet. „Schön ist es da, wo die Einheimischen sind“, findet der 85-Jährige.

Verständigen konnte sich der Dillinger. Vorab habe er einen Italienischkurs absolviert. Seine Rolle als Übersetzer für seine Mitreisenden gefielt ihm. Im Restaurant habe er erklärt, welche Speisen es gebe und in den Städten habe er nach dem Weg fragen können. Heute noch weiß er, wie man sich erkundigt, wo der Bahnhof ist: „Dov‘è la strada da stazione?“

Taormina – laut Herkner „eine der schönsten Städte Italiens“

Von Rom sei die Reisegruppe mit dem Zug nach Neapel, von dort aus mit dem Boot nach Capri und schließlich nach Sizilien gereist. Auf der Insel hätten sie verschiedene Stopps gemacht, etwa in Palermo oder Syrakus. Ein „Highlight“ dort sei das sogenannte „Ohr des Dionysios“, sagt der 85-Jährige. Wenn man in dieser Felshöhle eine Stecknadel fallen ließe, könne man sie noch „hundert Meter“ entfernt hören.

Besonders begeistert blickt er außerdem auf die sizilianische Stadt Taormina zurück. Sie sei „eine der schönsten Städte Italiens“ und liege „hoch auf einem Felsen“, wodurch man Ausblick auf das Meer habe. Mit einer Gondel sei die Reisegruppe von der Stadt nach unten an den Strand gelangt. Dort sei es „dermaßen heiß“ gewesen, sagt Herkner. 1960 sei Sonnencreme noch nicht so bekannt gewesen. Die Empfehlung habe daher gelautet, auch in und am Meer immer Kleidung zu tragen.

Von Taormina aus kann man auf das Meer und den Vulkan Ätna blicken. Foto: HansJoachim - stock.adobe.com (Symbolfoto)

„Es war schön, nach dem Leben in der DDR so eine Reise zu machen“

Herkner bereiste in seinem Leben noch viele weitere Länder, etwa Schweden, Norwegen oder Frankreich. Seine erste Italienreise ist ihm aber auch 65 Jahre später noch besonders gut in Erinnerung geblieben. „Es war schön, nach dem Leben in der DDR so eine Reise zu machen“, sagt der 85-Jährige. Italien sei „totales Neuland“ für ihn gewesen. Als er einer ehemaligen Schulkollegin aus der DDR im Nachhinein seine Erlebnisse in einem Brief schilderte, habe diese das gar nicht glauben können.

