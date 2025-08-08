Traktor prallt bei Lauingen gegen einen Telefonmasten

Ein Traktorunfall hat sich am Donnerstagabend gegen 19 Uhr bei Lauingen ereignet. Ein 33-Jähriger befuhr mit einem Traktor die Kreisstraße DLG 24 von Lauingen in Richtung Holzheim. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ins Bankett und prallte mit dem rechten Vorderreifen des Schleppers gegen einen Telefonmasten, der dadurch samt Oberleitung beschädigt wurde.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest

Der Traktor des 33-Jährigen blieb unbeschädigt. Wie hoch der entstandene Sachschaden am Telefonmasten und der Oberleitung ist, muss noch ermittelt werden. Ob der Unfall zudem zu einer Störung von Telekommunikationsanlagen führte, bedarf laut Polizei ebenfalls noch der Abklärung. (AZ)