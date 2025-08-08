Icon Menü
Lauingen

Traktor prallt bei Lauingen gegen einen Telefonmasten

33-Jähriger kommt mit dem Schlepper von der Fahrbahn ab. Auch eine Oberleitung wird bei dem Unfall beschädigt.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unfall mit einem Traktor hat sich am Donnerstagabend bei Lauingen ereignet.
    Ein Unfall mit einem Traktor hat sich am Donnerstagabend bei Lauingen ereignet. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

    Ein Traktorunfall hat sich am Donnerstagabend gegen 19 Uhr bei Lauingen ereignet. Ein 33-Jähriger befuhr mit einem Traktor die Kreisstraße DLG 24 von Lauingen in Richtung Holzheim. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ins Bankett und prallte mit dem rechten Vorderreifen des Schleppers gegen einen Telefonmasten, der dadurch samt Oberleitung beschädigt wurde.

    Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest

    Der Traktor des 33-Jährigen blieb unbeschädigt. Wie hoch der entstandene Sachschaden am Telefonmasten und der Oberleitung ist, muss noch ermittelt werden. Ob der Unfall zudem zu einer Störung von Telekommunikationsanlagen führte, bedarf laut Polizei ebenfalls noch der Abklärung. (AZ)

