Tritte ins Gesicht: Streit vor Lauinger T-Club eskaliert

Ein junger Mann verlässt Sonntagfrüh den T-Club in Lauingen und gerät in eine Auseinandersetzung. Unklar ist bislang, wer der Täter war. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einer Schlägerei vor dem Lauinger T-Club ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein junger Mann verletzt worden. Wie die Dillinger Polizei mitteilt, brachte der 21-Jährige die Tat am Sonntagnachmittag zur Anzeige. In seiner Vernehmung berichtete er, dass er in der Nacht zuvor mit Freunden den T-Club in Lauingen besucht hatte. Als sie die Diskothek gegen 4.30 Uhr verließen, kam es im Auflenbereich zunächst zu einer Streitigkeit zwischen dem 21-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter.

Schlägerei im Lauinger T-Club: Als der 21-Jährige stürzt, tritt der Täter nach

Der Streit eskalierte, wie die Polizei berichtet, und der unbekannte Täter versetzte seinem Opfer einen Faustschlag ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden stürzte und durch den Täter noch einmal ins Gesicht getreten wurde. Durch die Schläge trug der Geschädigte eine aufgeplatzte Lippe sowie Schürfwunden an Nase und Kinn davon. Derzeit wird gegen Unbekannt ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der 09071 / 56-0 zu melden. (AZ)