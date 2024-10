TSV Buttenwiesen und TSV Harburg das Maß aller Dinge

In der Lauinger Stadthalle beendete der Turnnachwuchs die Saison 2024 in vier verschiedenen Altersklassen. Am Samstag turnten 210 Mädchen in 39 Mannschaften und am Sonntag zehn Riegen mit 55 Startern. Auch hier zeigte sich an der Spitze der Ranglisten das gleiche Bild wie in der vergangenen Woche bei den älteren Turnerinnen und Turner: Der TSV Harburg beherrscht den kompletten weiblichen Bereich, und bei den Jungs ist der Bundesliganachwuchs aus Buttenwiesen das Maß der Dinge.

Die erste Mannschaft der Schülerinnen D aus Harburg turnte in jedem der drei Wettkämpfe im Schnitt über zehn Punkte mehr als die Konkurrenz und gewann deshalb souverän vor Buttenwiesen I und Harburg II. Die Mädchen aus Wittislingen mussten in der Tageswertung Deiningen zwar vorbeilassen, ihr Vorsprung reicht aber locker, um den vierten Platz zu verteidigen. In dem großen Startfeld von 21 Mannschaften erturnte sich die gastgebende Mannschaft aus Lauingen einen hervorragenden siebten Platz. Auch Dillingen und Wertingen erturnten sich mit Rang neun und zehn noch Plätze in der ersten Tabellenhälfte. Die Gundelfingerinnen hatten etwas Mühe und mussten sich am Ende mit dem 20. Platz zufriedengeben. Überragende Turnerin in allen drei Wettkämpfen war Nele Schmidbaur aus Harburg. Sie gewann mit zehn Punkten Vorsprung die Einzelwertung vor Luisa Senger (Buttenwiesen).

Den Tagessieg bei den Schülerinnen E holte sich wie im ersten Wettkampf wieder der TSV Buttenwiesen I, konnte aber Harburg I nicht mehr vom ersten Platz verdrängen. Spannend war auch der Zweikampf zwischen Harburg II und Dillingen um den dritten Rang. Im Tagesklassement erturnte Dillingen zwar wieder mehr Punkte als Harburg II, aber der Rückstand aus dem ersten Durchgang war zu groß, sodass in der Endabrechnung für Dillingen doch der undankbare vierte Platz stehen blieb. Die Mädchen der 1. Riege des TSV Wertingen holten sich einen guten siebten Platz. Der Sieg in der Einzelwertung ging an Hannah Hermann vom TSV Buttenwiesen vor den Harburgerinnen Anna Stadelmann und Nora Schneider.

Toni Mahler vom TSV Buttenwiesen der überragende Turner

Bei den Schülern D gewann die erste Riege des TSV Buttenwiesen mit fast 50 Punkten Vorsprung vor der Mannschaft der KTV Ries und den beiden weiteren Biber-Teams. Gegen diese Bundesliga-Nachwuchsschmieden haben es die Jungs aus Wittislingen und Dillingen richtig schwer. Überragender Turner war Toni Mahler vom TSV Buttenwiesen. Er gewann jeden der drei Durchgänge mit rund zehn Punkten Vorsprung und holte sich damit mehr als verdient den Einzelpokal vor seinem Mannschaftkameraden David Kehl.

Ähnlich überlegen holten sich auch die Schüler E aus dem Zusamtal den Sieg. Die Mannschaft des TSV Wertingen schaffte es, dem Kunstturnnachwuchs aus dem Ries Paroli zu bieten und sicherte sich Platz zwei, obwohl die Rieser Jungs sich gegenüber dem letzten Durchgang steigern konnten. Für die Wittislinger Jungs blieb nur der vierte Platz neben dem Podest. Sieger der Einzelwertung wurde Sebastian Seiler vom TSV Wertingen. Nach zwei Tagessiegen reichte es diesmal zwar nur zu Rang drei, die Wertungen reichten jedoch aus, um vor Leon Reiber (KTV Ries) und Mattis Kehl (Buttenwiesen) die Gesamtwertung zu sichern.