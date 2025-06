Überholvorgang in Dillingen: Radler erschrickt und stürzt

Ein 57-jähriger Autofahrer war am Samstag mit seinem Wagen auf dem Georg-Schmid-Ring in Dillingen in nördlicher Richtung unterwegs. Auf der Höhe einer Verkehrsinsel wollte der Mann einen 68-jährigen Fahrradfahrer überholen.

Der Rettungsdienst versorgt den 68-Jährigen

Der erschrak nach Angaben der Polizei durch den Überholvorgang so sehr, dass er stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der 68-Jährige wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt. (AZ)