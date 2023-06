Ergopack aus Lauingen als innovatives Unternehmen ausgezeichnet

Schon zum dritten Mal ist das Unternehmen, das Logistiklösungen anbietet, prämiert worden.

Ein Lauinger Unternehmen ist erneut als einer der innovativsten Mittelständler ausgezeichnet worden. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar gratulierte dem Unternehmen zu seiner Auszeichnung mit dem TOP 100-Siegel. Seit 1993 vergibt das Compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen.

Die teilnehmenden Unternehmen können gegen eine Gebühr an dem Wettbewerb teilnehmen. Die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs liegt bei Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Die Preisverleihung im Rahmen des sogenannten Mittelstands-Summit fand am Freitag, 23. Juni, in Augsburg für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang das TOP 100-Siegel erhalten haben.

Ergopack will Logistiker entlasten

Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar begleitet den zum 30. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte Ergopack in der Größenklasse B (51 bis 200 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie „Innovationserfolg“. Das Unternehmen zählt bereits zum dritten Mal zu den Top-Innovatoren.

Die mobilen Palettenumreifungssysteme von ErgoPack kommen gut an: Beschäftigte schonen damit ihren Rücken. Mittels einer patentierten Kettenlanze wird dabei das Umreifungsband um die Ware gelegt, dann mit einem Handgriff verspannt und verschweißt. Mit den mobilen Palettenumreifungssystemen sollen Millionen von Menschen in der Logistik- und Versandbranche gesünder und effektiver geworden. Nicht nur in den Megahallen der Onlineversender, sondern auch in Fabriken, die ihren Sitz in Schwellenländern haben.

„In unseren Innovationsmeetings kommen wir mit der Leitungsebene aus Technik, Vertrieb und Produktion zusammen“, berichtet Geschäftsführer Witali Neumann. Erkenntnisse aus diesen Besprechungen würden mit den Neuigkeiten aus einer „Top-Technikerrunde“ auf einer digitalen Plattform zusammengeführt. Daraus entstünden dann oftmals neue Innovationsprojekte. Anregungen aus der Belegschaft wiederum könnten zu grundlegenden Innovationen führen oder zu Feintuning in Prozessen oder der Organisation. Von dem Preis versprechen sich die Unternehmen mehr Sichtbarkeit bei möglichen Fachkräften und in den Medien. (AZ)

