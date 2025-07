Baustellen-Verzögerungen sind Alltag: Bei dieser Pipeline klappt's ausnahmsweise

Wenn in Deutschland gebaut wird, dann dauert’s länger. Das fängt im Kleinen an und hört im Großen auf. Vom Einfamilienhaus über ein kommunales Bauprojekt bis hin zum Berliner Flughafen. Ist von einer Fertigstellung im nächsten Jahr die Rede, weiß eigentlich jeder: Okay, bis ins übernächste Jahr wird’s schon dauern. Minimum.

Verläuft eine Baustelle einmal ganz nach Plan, ist das erstaunlich

Es scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu sein. Kein Wunder, dass sich Bauherrn, Architekten und Kommunalpolitiker lieber bedeckt halten, wenn die Journalistin wieder einmal nachbohrt, wann denn die Straße oder der neue Supermarkt fertig werden. Dabei könnte man meinen, dass es eine Formel geben müsste, die das Ende einer Baustelle berechnet: Fläche mal Fachkräftemangel mal Lieferengpässe plus überbordende Bürokratie geteilt durch voraussichtliche Bauzeit mal zwei? Einzuberechnen gilt es auch noch den Faktor Mensch, wie sich kürzlich bei den Arbeiten am Augsburger Perlachturm zeigte.

Umso erstaunlicher ist es, wenn eine Baustelle einmal ganz nach Plan verläuft. Oder gar früher endet als angekündigt. So war die Sanierung der Staatsstraße 2033 zwischen Wertingen und Prettelshofen bis Anfang August vorausgesagt. Tatsächlich wurde der Straßenabschnitt bereits in dieser Woche wieder freigegeben – gut zwei Wochen früher!

Verkehrte Welt? Nein, jetzt kommt es erst: Auch die Maßnahmen am Megaprojekt Augusta scheinen wie am Schnürchen zu laufen. Der 180 Millionen Euro teure Bau der 40,5 Kilometer langen Gastransportleitung zwischen Wertingen und Kötz ist im Zeitplan. Der Projektleiter geht, wie angekündigt, davon aus, dass die Pipeline Ende des Jahres in Betrieb ist. Und das bei einer „Reihe von Sonderbauwerken mit ein bisschen Leitungsbau dazwischen“, wie es Bayernets-Geschäftsführer Matthias Jenn beim Spatenstich formulierte. Die Hoffnung, dass Bauarbeiten in Deutschland einmal wieder pünktlicher sind als die Deutsche Bahn, stirbt also zuletzt.